2019-11-20T14:58:56+03:00
Общество

В Тульской области за ноябрь на пешеходов-нарушителей составили 670 протоколов

Тульская Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения ПДД
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульские сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения. Прежде чем продолжить движение, нужно убедиться в собственной безопасности, что все автомобили остановились и пропускают вас, и только после этого начинать переход дороги.

В ГИБДД обращают внимание, что пешеходы, выходя на проезжую часть ночью вне заселенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. Отсутствие таких элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей.

Только за ноябрь 2019 года за различные нарушения, в том числе и за отсутствие световозвращателей, на пешеходов составлено свыше 670 протоколов.

- Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения – незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия с участием данного пешехода — говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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