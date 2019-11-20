Студент тульского вуза попался на хранении амфетамина

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-20T14:17:10+03:00

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Студент заочной формы тульского университета признан виновным по статье «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере».

Установлено, что в сентябре молодой человек прогуливался по сосновому бору на окраине одного из городов Московской области. Недалеко от тропинки под пнем он обнаружил стеклянный пузырек темного цвета. В нем находилось белое порошкообразное вещество. Молодой человек сразу понял, что обнаружил закладку с наркотиком и оставил ее себе.

Спустя несколько дней он употребил найденное вещество, а затем на электропоезде приехал в Тулу, чтобы забрать справку из университета.

На платформе молодой человек закурил сигарету. После этого к нему подошли сотрудники транспортной полиции и предложили проследовать в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении.

В ходе личного досмотра у студента-заочника нашли 0, 43 грамма амфетамина. Суд назначил жителю Московской области штраф в размере 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU