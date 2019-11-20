Под Тулой водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП
Разыскиваются очевидцы произошедшего
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Происшествие случилось накануне, ранним утром 19 ноября. В Донском на улице Кирова неизвестный водитель сбил 16-летнего парня и скрылся с места ДТП.
В момент происшествия пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил различные травмы и позже обратился в медучреждение.
Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП просят сообщить в ОГИБДД ОМВД России по г. Донской по телефону: 8 (48746) 5-04-14 и дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г. Донской по телефону: 8 (48746) 5-04-76.
ИСТОЧНИК KP.RU