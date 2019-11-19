Подсчитали денежки на 3 года вперёд: состоялись слушанья по проекту бюджета Тульской области

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-19T17:51:36+03:00

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Во вторник, 19 ноября, в Туле состоялись публичные слушания по проекту бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В диалоге о главном финансовом законопроекте региона приняли участие депутаты областной Думы, представители регионального правительства, органов местного самоуправления, счётной палаты, общественных организаций, предприятий. Обсуждение продолжалось почти два с половиной часа.

Бюджет намечается дефицитным. Его доходы на 2020 год предлагается утвердить в сумме свыше 81,2 млрд рублей, а расходы – более 87,1 млрд рублей. Дефицит региональной казны, таким образом составит свыше 5,9 млрд рублей или 8,7% к общему годовому объёму доходов, без учёта объёма безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы, в свою очередь, консолидированного бюджета Тульской области на 2020 год прогнозируются в объёме свыше 68,1 млрд рублей. Из них налог на прибыль организаций может составить 25,3 млрд рублей.

Но давайте теперь, посмотрим, что же реально стоит за этим набором пусть и больших, но сухих цифр. А за ним — деньги. И немалые. Вот как только их планируется потратить?

Ежегодно планируется увеличивать уровень программных расходов бюджета. В будущем году в регионе будут реализовываться две новых программы: «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» и «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тульской области». Всего же госпрограмм в области будет 33, а на их финансирование в 2020 году планируют направить 83,3 млрд. рублей.

Наибольшие доли в общем объёме программных расходов составляют расходы на следующие госпрограммы Тульской области: «Развитие образования Тульской области» (в 2020, 2021, 2022 годах – 28,3%, 28,5%, 28,4% соответственно); «Развитие здравоохранения Тульской области» (в 2020, 2021, 2022 годах – 20,3%, 19,7%, 17,7%); «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области» (в 2020, 2021, 2022 годах –14,9%, 14,9%, 15,2%); «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» (в 2020, 2021, 2022 годах – 7,7%, 8,0%, 8,9%); «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих 3-х и более детей»

На строительство долгожданного моста через Упу в областной столице, который соединит Советский и Зереченский округа, в 2020—2024 гг., заложена субсидия МО город Тула: в 2020 г. — 150 млн руб., в 2021 и 2022 гг. — по 300 млн. руб ежегодно. Так же предусмотрены расходы и на замену лифтов в многоквартирных домах.

На установку вертикального транспорта нового поколения запланировано по 350 млн рублей ежегодно. На строительство нового корпуса перинатального центра в 2020 году планируют потратить 1,05 млрд руб., а в 2021 — 1,83 млрд руб. На возведение нового онкологического центра в Туле заложено в 2020 г. — 284 млн, в 2021 — 150 млн, в 2022 — 100 млн руб. На строительство нового корпуса Красивского дома для пожилых «Забота» заложено в 2020 году 399 млн руб, в 2021 — 371 млн и в 2022 — 567,8 млн.

Не забыта и культура: под строительство фондохранилища для Художественного музея на 2 года заложено в общей сложности более 500 млн рублей.

В наступающем, 2020-м году, планируют построить 6 новых модульных детсадов за 184 млн руб. (выделено 899,7 млн руб.), школы на 600 мест в Туле и на 400 мест в Донском (под это запланировано 676 млн руб.)

Обещают не оставить в стороне и бюджетников. Заложены средства на повышение им зарплаты на 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU