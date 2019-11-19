Туляки познакомили череповецких студентов с историей создания Суворовского училища
Более 100 обучающихся движения «ЮНАРМИЯ» приняли участие в профориентационном мероприятии Череповецкого высшего военного инженерного ордена Жукова училища радиоэлектроники.
Мероприятие было организовано на базе Тульского Суворовского училища. Сотрудники высшего военного заведения познакомили старшеклассников с историей создания училища, порядком поступления и прохождения обучения.
Вниманию участников мероприятия представлены видеоматериалы о Вооруженных Силах РФ и училище, полевая экипировка «Ратник», элементы обмундирования военнослужащих и полевые рационы питания.
ИСТОЧНИК KP.RU