Туляки познакомили череповецких студентов с историей создания Суворовского училища

19 Нояб. 23:05 2019-11-19T17:17:57+03:00

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Более 100 обучающихся движения «ЮНАРМИЯ» приняли участие в профориентационном мероприятии Череповецкого высшего военного инженерного ордена Жукова училища радиоэлектроники.

Мероприятие было организовано на базе Тульского Суворовского училища. Сотрудники высшего военного заведения познакомили старшеклассников с историей создания училища, порядком поступления и прохождения обучения.

Вниманию участников мероприятия представлены видеоматериалы о Вооруженных Силах РФ и училище, полевая экипировка «Ратник», элементы обмундирования военнослужащих и полевые рационы питания.

ИСТОЧНИК KP.RU