2019-11-19T17:15:06+03:00
Общество

В Туле после капремонта фасад здания на ул. Октябрьской украшает портрет Л. Н. Толстого

Изображение было нанесено в рамках акции «Портрет памяти»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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19 ноября в Туле состоялось официальное открытие граффити с портретом Льва Толстого на пятиэтажном доме по адресу: ул. Октябрьская, д. №49.

Изображение великого писателя было нанесено на дом в рамках акции Ассоциации капремонта «Портрет памяти». В проект включаются только дома, отремонтированные по программе капитального ремонта. Как раз такой ремонт был сделан в доме №49 в 2017 — 2019 гг. На здании отремонтировали кровлю, фасад и инженерную систему теплоснабжения.

Инициативу Ассоциации поддержало и региональное министерство.

Активно в проекте участвовали и жители города — они выбирали изображение и цветовую гамму, сами решали, какой внешний вид будет иметь их дом.

На фасад здания граффити было нанесено за счет спонсорских средств. Участники проекта расписались на памятной табличке, которая затем была размещена на стене дома.

Отметим, что за текущий год в регионе был проведен капремонт в 840 домах. Были выполнены работы по ремонту крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения с установкой приборов учета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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