2019-11-19T17:05:06+03:00
Общество

В Туле учителя английского языка соревновались в мастерстве

Конкурсанты соревновались в умении решать различные педагогические задачи
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Туле прошел II очный тур регионального конкурса мастерства учителей английского языка. Конкурсанты соревновались в умении решать различные педагогические задачи.

Конкурс профессионального мастерства проходил на базе ЦО № 20. В финале приняли участие учителя Гуманитарно-математического лицея, ЦО № 6, 10, 49.

По результатам конкурсных испытаний 2 место заняла Юлия Чекина, учитель английского языка МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», 3 место заняла Юлия Попова, учитель английского языка МБОУ «Центр образования № 6».

ИСТОЧНИК KP.RU

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