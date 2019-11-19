В Туле учителя английского языка соревновались в мастерстве
Конкурсанты соревновались в умении решать различные педагогические задачи
Фото: Администрация города
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В Туле прошел II очный тур регионального конкурса мастерства учителей английского языка. Конкурсанты соревновались в умении решать различные педагогические задачи.
Конкурс профессионального мастерства проходил на базе ЦО № 20. В финале приняли участие учителя Гуманитарно-математического лицея, ЦО № 6, 10, 49.
По результатам конкурсных испытаний 2 место заняла Юлия Чекина, учитель английского языка МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», 3 место заняла Юлия Попова, учитель английского языка МБОУ «Центр образования № 6».
ИСТОЧНИК KP.RU