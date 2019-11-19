22 дома в первом и втором Лихвинских поселках Тулы подключат к газу
Сейчас газифицированы 4 дома
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22 дома в 1-м и 2-м Лихвинских поселках Тулы подключат к газу. Сейчас газифицированы 4 дома. Еще столько же получат голубое топливо до 15 декабря. Остальные дома подключат к газу в 2020 году.
О выполнении поручений главы региона отчитался глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Он также сообщил, что завершен ремонт дефектного участка подъездной дороги к ЖК «Северная Мыза» по ул. Лесной.
Заасфальтирована пешеходная дорожка, обустроен пандус к детскому саду №131.
Выполнено благоустройство пешеходной дорожки до Платоновского парка.
ИСТОЧНИК KP.RU