Полицию вызвали в тульский супермаркет из-за сосисок

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-19T16:40:37+03:00

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Прибывшие по вызову, в один из супермаркетов на ул. Металлургов в Пролетарском округе Тулы, полицейские, были немало удивлены. Наряд полиции вызвала женщина, которой… не понравился запах у приобретённых ею здесь сосисок. Видимо, она решила, что подобной химической атакой её кто-то хочет отравить. Как бы то ни было, но срок годности у сосисок был адекватным. Полицейский, по предложению этой женщины, их понюхавший, то же не счёл продукт дурно пахнущим. После чего предложил обратиться с этим вопросом в Роспотребнадзор, что вполне логично в данной ситуации. Дама ещё некоторое время повозмущалась и успокоилась только после того, как сотрудники супермаркета вернули ей деньги. Но от своего намерения написать на супермаркет заявление в полицию она так и не отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU