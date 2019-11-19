2019-11-19T16:23:20+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил тулякам новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»

«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте igra.rt.ru, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.

Чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 000 рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего «Ростелеком» приготовил более 400 000 ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса «Ростелеком Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Целься в приз» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе «Программа Бонус».

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Тульский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Тульской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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