В Тульской области многодетной семье выделили участок со строительным мусором

19 Нояб. 20:14 2019-11-19T16:23:32+03:00

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В Донском многодетной семье бесплатно выделили участок со строительным мусором. Он образовался в результате сноса соседних аварийных домов. Мусор мешал приступить семье к строительству собственного жилья.

В дело вмешалась прокуратура города. Проверка показала, что администрация муниципального образования не приняла мер, направленных на приведение земельного участка в надлежащее состояние.

В адрес главы администрации Донского внесено представление. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU