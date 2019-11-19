В Тульской области многодетной семье выделили участок со строительным мусором
В адрес главы администрации Донского внесено представление
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В Донском многодетной семье бесплатно выделили участок со строительным мусором. Он образовался в результате сноса соседних аварийных домов. Мусор мешал приступить семье к строительству собственного жилья.
В дело вмешалась прокуратура города. Проверка показала, что администрация муниципального образования не приняла мер, направленных на приведение земельного участка в надлежащее состояние.
В адрес главы администрации Донского внесено представление. Ситуация находится на контроле в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU