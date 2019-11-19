В тульской деревне Волоть отремонтировали дорогу

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-19T16:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Волоть отремонтировали дорогу. 19 ноября состоялась ее комиссионная приемка с участием сотрудников городской администрации, представителей подрядчика и местных жителей.

Дорогу не ремонтировали в населенном пункте более 30 лет. Вместо асфальта здесь было щебеночное покрытие. После дождей оно размывалось, становилось непроходимым для транспорта и пешеходов.

Общая протяженность отремонтированной дороги – более 2 км, площадь – 15,4 тыс. кв. м. Сметная стоимость проекта – 14,88 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU