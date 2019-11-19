В тульской деревне Волоть отремонтировали дорогу
На эти цели потратили 14,88 млн рублей
Фото: администрация города
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В деревне Волоть отремонтировали дорогу. 19 ноября состоялась ее комиссионная приемка с участием сотрудников городской администрации, представителей подрядчика и местных жителей.
Дорогу не ремонтировали в населенном пункте более 30 лет. Вместо асфальта здесь было щебеночное покрытие. После дождей оно размывалось, становилось непроходимым для транспорта и пешеходов.
Общая протяженность отремонтированной дороги – более 2 км, площадь – 15,4 тыс. кв. м. Сметная стоимость проекта – 14,88 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU