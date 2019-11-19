2019-11-19T15:58:12+03:00
Общество

Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019

С 15 по 17 ноября, в Самаре состоялась защита проектов-финалистов национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019.
Дмитрий ОРЛОВ
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Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019Фото: Алексей ФОКИН
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В разных номинациях было представлено более 200 проектов из 51 региона России, а так же 2 проекта из Белоруссии и Латвии. Музейный комплекс «Куликово поле» завоевал Гран-при как лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия.

Жюри туристического конкурса Russian Event Awards 2019 оценило мероприятия, которые ежегодно привлекают в новый музейный комплекс десятки тысяч посетителей. И календарь событий на следующий год уже определён.

Так, с 5 по 7 июня 2020 года здесь соберутся финалисты творческого конкурса «Цветёт ковыль».

А 12 июня 2020 года Музейный комплекс станет одной из центральных площадок в Тульской области, где пройдут торжества по случаю Дня России.

19 и 20 сентября 2020 года, как и на Красном холме, в Моховом состоится празднование 640-й годовщины Куликовской битвы. Современный музейный комплекс на Куликовом поле был построен в 2015 году в непосредственной близости к полю сражения. Комплекс оснащен смотровой площадкой, выставочными залами, информационным центром, сувенирными лавками и кафе, на территории есть гостевые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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