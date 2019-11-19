Чтобы Новый год прошёл весело и без ЧП: сотрудники МЧС проведут более 200 проверок
В декабре сотрудниками ГУ МЧС по Тульской области планируется произвести более 200 внеплановых выездных проверок мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей.
С 16 декабря во взаимодействии с полицией, будут осуществлены рейды по выявлению мест хранения и реализации пиротехнических изделий. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. В период подготовки к праздничным мероприятиям на всех таких объектах будут проведены обследования, инструктажи персонала и тренировки по эвакуации.
До 5 января сотрудниками подразделений надзорной деятельности будут осуществлены профилактические осмотры храмов, в которых пройдут Рождественские Богослужения, проведены противопожарные инструктажи и занятия.
ИСТОЧНИК KP.RU