Чтобы Новый год прошёл весело и без ЧП: сотрудники МЧС проведут более 200 проверок

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-19T15:23:15+03:00

С 10 ноября проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленный на предупреждение различных происшествий в Новогодние и Рождественские праздники

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В декабре сотрудниками ГУ МЧС по Тульской области планируется произвести более 200 внеплановых выездных проверок мест проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей.

С 16 декабря во взаимодействии с полицией, будут осуществлены рейды по выявлению мест хранения и реализации пиротехнических изделий. Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. В период подготовки к праздничным мероприятиям на всех таких объектах будут проведены обследования, инструктажи персонала и тренировки по эвакуации.

До 5 января сотрудниками подразделений надзорной деятельности будут осуществлены профилактические осмотры храмов, в которых пройдут Рождественские Богослужения, проведены противопожарные инструктажи и занятия.

ИСТОЧНИК KP.RU