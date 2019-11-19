Туляк умыкнул продукты из торгового павильона рынка на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-19T15:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Туляк похитил продукты из торгового павильона рынка в поселке Ленинский. Молодой человек воспользовался тем, что в тот момент рынок не работал, и вблизи павильона не было посторонних. Продукты парень забрал, проникнув внутрь через окно.

Нанесенный ущерб составил 50 тысяч рублей. Полицейские на месте происшествия обнаружили различные следы, предположительно, оставленные похитителем. Изучая их, а также записи камер видеонаблюдения, удалось сделать предположение о личности злоумышленника.

В дальнейшем эта версия подтвердилась. 21-летний безработный местный житель был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU