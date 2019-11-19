2019-11-19T15:09:16+03:00
Общество

Погода: так ждать ли тулякам снега и резкого похолодания на этой неделе?

Пока синоптики прогнозируют снег только на 20 ноября. Да и тот будет с дождем
Дмитрий ОРЛОВ
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Уже в эту среду, 20 ноября, в Тульской области ожидается похолодание. После затянувшейся тёплой евроосени, природа напоминает нам, что зима всё-таки уже не за горами. По данным Гидрометцентра, в ночь с 19 на 20 ноября, похолодает до -5 С.

В среду, 20 ноября, утром, так же будет прохладно. К полудню возможно потепление до +3 С, правда ощущаться будет как -2 С. 20 ноября ожидаются и осадки в виде снега с дождём, но будет и проглядывать солнце.

В четверг, 21 ноября, ночью синоптики прогнозируют до -9 С, а днём — воздух может прогреться до -3 С номинального тепла. Но при этом будет ясно и солнечно.

В пятницу, 22 ноября — ночью до -8 С, днём до -2 С. И всё так же ясно и солнечно. На выходных — от -2 С днём до -7 С ночью. Пасмурно, с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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