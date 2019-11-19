23 ноября на ул. Станиславского в Туле изменят схему движения транспорта
Речь о трамваях маршрутов №№ 12,13
Фото: Архив "КП"
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23 ноября с 10:00 до 16:00 по ул. Станиславского на участке от пр. Ленина до ул. Н. Руднева ограничат движение трамваев.
К мере прибегнут для обеспечения безопасности дорожного движения во время опиловки деревьев, затрудняющих движение транспорта по ул. Станиславского.
Курсировать трамваи маршрутов №№ 12,13 будут по измененной схеме.
Схема
ИСТОЧНИК KP.RU