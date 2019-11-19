В Новый год — вместе с Тульским ТЮЗом

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-19T14:05:18+03:00

Тульский Театр юного зрителя приглашает на свои спектакли в декабре и, конечно же, в новогодние дни.

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Итак, в декабре юных туляков ждёт:

3 декабря (вторник): премьера спектакля «Три толстяка» (Ю. Олеша). В 2-х действиях. Начало в 11:00.

4 (среда) и 5 (четверг) декабря: «Винни-Пух» (А.А. Милн). Графические рассказы в 2-х действиях. Начало в 11:00. Возрастные ограничения: 0+ Продолжительность спектакля: 1 ч. 35 мин.

6 (пятница) и 7 (суббота) декабря: #новогодний_кругосвет (Д. Ляпин, Я. Прилепская). Нереальная миссия в 2-х действиях. Начало: 06.12. - в 11:00, 07.12 — в 12:00. Возрастные ограничения: 6+ Продолжительность спектакля: 1 ч. 30 мин.

8 декабря (воскресенье): «Щелкунчик и мышиный король» (Д. Ляпин, Я. Прилепская). Сказка по мотивам произведения Э.Т.А. Гофмана, в 2-х действиях. Начало: в 12:00. Возрастные ограничения: 0+ Продолжительность спектакля: 1 ч. 20 мин.

11 (среда) и 12 (четверг) декабря: «Царевна-лягушка» (Г. Соколова). Русская сказка в 2-х действиях. Начало: в 11:00. Возрастные ограничения: 6+ Продолжительность спектакля: 1 ч. 50 мин.

13 (пятница) и 14 (суббота) декабря: «Кто приходит в Новый год» (Д. Ляпин, Я. Прилепская). Новогоднее похищение в 2-х действиях. Начало: 13.12. - в 11:00, 14.12 — в 12:00. Возрастные ограничения: 6+ Продолжительность спектакля: 1 ч. 30 мин. А, начиная с 19 декабря (четверг) и по 9 января (четверг) ТЮЗ приглашает на пречудесную сказку в 2-х действиях «Аленький цветочек» (О. Прокофьева).Перед началом спектакля - весёлая интермедия с героями сказок, Дедом Морозом и Снегурочкой. Обращаем внимание, что 31 декабря и 1 января ТЮЗ «берёт паузу» - спектаклей в эти два дня не будет.

Не останутся без внимания ТЮЗа и взрослые туляки. Персон постарше ожидает 13 января (понедельник) в 18:30 капустник «Старый новый год в ТЮЗе» (возрастные ограничения: 18+). Напомним, что сейчас Тульский ТЮЗ проводит свой 89-й сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU