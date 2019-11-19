СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-19T12:42:01+03:00

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19 ноября в Кимовске восстановили водоснабжение. По состоянию на 12:10 частотный преобразователь заменили, специалисты приступили к заполнению системы водой.

Ситуация по-прежнему находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администрации муниципального образования.

Напомним, утром было частично нарушено холодное водоснабжение на ул. Коммунистическая в Кимовске: вышел из строя частотный преобразователь. В зону отключения попало около 1 395 домов различной этажности.

ИСТОЧНИК KP.RU