Неустроенность по-тульски и меры по борьбе с ней: непересыхающая лужа в Заречье, разбитая улица на Косой Горе, «конец света» в Иншинском

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-19T12:36:48+03:00

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В Заречье, при произведённом в 2016 году асфальтировании придомовой территории дома №34 по Промышленному пр-ду, подрядчик не предусмотрел водоотведение. Из-за этого после дождей возле дома образуется огромная лужа. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что на этой придомовой территории, в том же 2016 году, был обустроен водопропускной кювет для отведения талых и дождевых вод. Три года по данному вопросу обращений не поступало.

В ходе обследования установлено, что водопропускной кювет заилен. 14 ноября были выполнены работы по прочистке кювета. В период выпадения осадков представители администрации города совместно с заявителями дополнительно проверят, достаточно ли этих мер. В зависимости от ситуации будет принято и реализовано техническое решение по отведению воды.

На Косой Горе в 2019 планировалось асфальтирование дороги по улице Металлургов. Однако, долгожданного нового покрытия косогорцы так и не дождались. Из-за предстоящей прокладки канализации, работы были приостановлены и перенесены на следующий, 2020 год. Дмитрий Миляев сообщил, что решением общего собрания жителей домов по ул. Металлургов асфальтирование дороги перенесено на 2020 год и начнётся после выполнения работ по строительству уличной системы водоотведения

В пос. Иншинском участились длительные отключения электричества в мкрн. 12 лет Октября. Из-за этого прекращается подача воды и отопления в дома.

В период с 1 сентября по 18 ноября специалисты Ленинских РЭС произвели 4 плановых отключения электроэнергии - для удаления деревьев в охранных зонах воздушных кабельных линий. Так же, произошло и 2 аварийных отключения из-за повреждения на воздушной кабельной линии в результате падения деревьев. Сейчас электроснабжение работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU