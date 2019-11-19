Ясногорская разбитая улица, по которой дети ходят в школу, будет приведена в порядок

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-19T12:31:21+03:00

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Дорожное покрытие на ул. Карбышева в Ясногорске, находится в крайне плачевном состоянии. А ведь, помимо всего, эта улица ведёт и к школе. Местные жители обратились к губернатору Алексею Дюмину, с просьбой помочь в решении этой проблемы.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин сообщил, что ремонт ул. Карбышева запланирован на 2020 год. Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что ремонт этой улицы в Ясногорске должен быть осуществлён в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU