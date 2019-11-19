24 ноября в Туле ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-19T12:25:13+03:00

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24 ноября с 13.30 до 21.30 в Туле ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением на стадионе матча футбольных клубов «Арсенал» (Тула) - «Краснодар» (Краснодар). Начало матча в 16.30.

В соответствии с законом на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1 тысячи метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 3 часов после его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU