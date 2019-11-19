2019-11-19T12:25:13+03:00
Общество

24 ноября в Туле ограничат продажу алкоголя

Это связано с проведением матча «Арсенал» - «Краснодар»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 ноября с 13.30 до 21.30 в Туле ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением на стадионе матча футбольных клубов «Арсенал» (Тула) - «Краснодар» (Краснодар). Начало матча в 16.30.

В соответствии с законом на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1 тысячи метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за 3 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 3 часов после его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области многодетной семье выделили участок со строительным мусором
В тульской деревне Волоть отремонтировали дорогу
Подсчитали денежки на 3 года вперёд: состоялись слушанья по проекту бюджета Тульской области
В Туле после капремонта фасад здания на ул. Октябрьской украшает портрет Л. Н. Толстого
Полицию вызвали в тульский супермаркет из-за сосисок
«Ростелеком» предложил тулякам новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019
Произошли изменения в организации дорожного движения в Туле
Чтобы Новый год прошёл весело и без ЧП: сотрудники МЧС проведут более 200 проверок
Туляк умыкнул продукты из торгового павильона рынка на 50 тысяч рублей
Погода: так ждать ли тулякам снега и резкого похолодания на этой неделе?
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
23 ноября на ул. Станиславского в Туле изменят схему движения транспорта
В Новый год — вместе с Тульским ТЮЗом
В Кимовске восстановили водоснабжение
Неустроенность по-тульски и меры по борьбе с ней: непересыхающая лужа в Заречье, разбитая улица на Косой Горе, «конец света» в Иншинском
Тёмная улица как путь детей в спортивную школу в Донском
Ясногорская разбитая улица, по которой дети ходят в школу, будет приведена в порядок
20 и 21 ноября в Центральном переулке Тулы ограничат движение
В Большой Туле в ДТП пострадала пятилетняя девочка