20 и 21 ноября в Центральном переулке Тулы ограничат движение
Это связано с проведением семинара с представителями субъектов ЦФО
Фото: Алексей ФОКИН
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20 ноября с 10:00 до 20:00 и 21 ноября с 09:00 до 17:00 в Центральном переулке Тулы ограничат движение всех видов транспорта.
Меру введут для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в творческом индустриальном кластере «Октава» семинара с представителями субъектов ЦФО. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU