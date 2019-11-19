В Большой Туле в ДТП пострадала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-19T14:56:10+03:00

По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением

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18 ноября в 10.30 на 1 км дороги «Скуратово-Фалдино-Кишкино» Ленинского района произошло ДТП. 38-летняя женщина на автомобиле «Киа Оптима» съехала с дороги, а затем въехала в дерево.

По предварительной информации, женщина превысила скорость и не справилась с управлением.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. С различными травмами была госпитализирована и пассажир, 5-летняя девочка. Она обращалась в больницу. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU