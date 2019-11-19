В Большой Туле в ДТП пострадала пятилетняя девочка
18 ноября в 10.30 на 1 км дороги «Скуратово-Фалдино-Кишкино» Ленинского района произошло ДТП. 38-летняя женщина на автомобиле «Киа Оптима» съехала с дороги, а затем въехала в дерево.
По предварительной информации, женщина превысила скорость и не справилась с управлением.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля. С различными травмами была госпитализирована и пассажир, 5-летняя девочка. Она обращалась в больницу. После оказания помощи медики отпустили ее домой.
В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU