19 и 20 ноября на участке улицы Каминского в Туле запретили остановку транспорта
Мера введена на время ремонта площади возле Главпочтамта
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
19 и 20 ноября по ул. Каминского (четная сторона) на участке от дома №33а до пр. Ленина в Туле ограничили остановку транспорта, а также запретили остановку и стоянку.
Мера введена на период производства работ по благоустройству площади, расположенной возле Главпочтамта. Напомним, площадь обещают привести в порядок в начале декабря.
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU