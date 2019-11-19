19 и 20 ноября на участке улицы Каминского в Туле запретили остановку транспорта

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-19T11:57:18+03:00

Мера введена на время ремонта площади возле Главпочтамта

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19 и 20 ноября по ул. Каминского (четная сторона) на участке от дома №33а до пр. Ленина в Туле ограничили остановку транспорта, а также запретили остановку и стоянку.

Мера введена на период производства работ по благоустройству площади, расположенной возле Главпочтамта. Напомним, площадь обещают привести в порядок в начале декабря.

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU