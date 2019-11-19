С 20 по 28 ноября в часть туляков останется без газоснабжения
Приводим время и адреса, когда и где будет отключён газ.
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В связи с плановыми работами по проверке и технического состояния и исправности газового оборудования в многоквартирных домах Тулы будет отключён газ.
20 ноября — ул. Революции, дома №22 и №24-А, ул. Октябрьская, д. №207, подъезд №2; 25 ноября — ул. Октябрьская, д.№209, подъезд №1; 27 ноября — ул. Октябрьская, д.№209, подъезд №2; 28 ноября - ул. Октябрьская, д.№211, подъезд №2.
ИСТОЧНИК KP.RU