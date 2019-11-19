19 ноября часть Тулы останется без света

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-19T11:52:50+03:00

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Внимание, в связи с монтажными, наладочными и ремонтными работами, а так же со спилом деревьев, в ряде районов Тулы будет отключено электричество. Вот список улиц и домов, которые будут обесточены.

с 9:00 до 13:00 - ул. Первомайская, дома №№ 13-А, 26; ул. Седова, дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 25; ул. 9 Мая, дома №№ 25 к. 2, 33 корп. 2, 35;

с 9:00 до 16:00 - ул. Гоголевская, дома №№ 71, 69, 69-б, 81; ул. Бундурина, дома №№ 36-а, 34, 34-а; ул. С. Перовской, дома №№ 26, 32; Щегловский пр-д, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10; 4-й Дачный пр-д; ул. Волоховская, дома с №29 по №51 (нечётная сторона); Горелки: Московское ш., дома с №25 по №41 (нечётная); пер. Охотный, дома №№ 1, 3; ул. Макаренко, дома с №1 по №15 (нечётная сторона), с №2 по №10 (чётная сторона), №№ 13-А, 13-Б, 6-А, 6-Б; пер. Поддубный, д. №8; ул. Шухова, дома №№ 6-Б, 2, 4, 4-Б, 6, 4-А, 6-А; ул. Каракозова, дома №№ 65, 66; Косая Гора: ул. Прогресс, дома с №39 по №57 (нечётная сторона), с №38 по №70 (чётная сторона); ул. Школьная, дома с №1 по №12.

с 13:00 до 16:00 - ул. Макаренко, до №№ 10-А, 10, 4, 12, 6, 8, 20, 2, 8-А, 12-А; ул. Седова, дома №№ 29, 25, 25-А, 27, 27-А, 29-А, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU