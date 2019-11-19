2019-11-19T11:44:40+03:00
Здоровье

В 2020 году начнётся обновление и совершенствование системы медицинского обслуживания в Тульской области

Новая региональная программа будет представлена до 10 января 2020 года
Дмитрий ОРЛОВ
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В рамках новой программы модернизации первичного звена здравоохранения Тульской области, в следующем году, будут учтены вопросы системы лекарственного обеспечения, потребность в обновлении оборудования, пути решения вопроса кадрового дефицита, новые меры социальной поддержки медработников на региональном уровне.

Губернатор Алексей Дюмин уже поручил провести в каждом муниципалитете встречи жителей с главами администраций и главврачами больниц, с привлечением старост, активистов и экспертов. Предложения туляков должны быть проанализированы и учтены при формировании региональной программы, которая должна быть представлена до 10 января 2020 года.

В настоящее время в Тульской области работает 364 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), больше половины из них нуждаются в ремонте. Планируется за два года привести в порядок 100 ФАПов. Кроме того, в 2020 году все муниципалитеты региона будут обеспечены телемедицинскими комплексами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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