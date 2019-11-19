Почти полторы тысячи домов в Кимовске остались без воды

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-19T11:43:48+03:00

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19 ноября утром часть Кимовска осталась без холодного водоснабжения. А именно: около 1 395 домов различной этажности. Причиной послужил выход из строя частотного преобразователя.

На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады. Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работает оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле ведомства и администрации муниципального образования.

Отметим, что аналогичное ЧП также произошло 16 ноября. Тогда в зону отключения попало более 700 домов различной этажности. Причиной стал порыв водовода диаметром 300 мм по ул. Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU