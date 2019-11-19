2019-11-19T11:09:37+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив»

Приобрести страховую программу можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Поделиться:
Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает полис «ДМС. Здоровый коллектив» от Страховой компании «УРАЛСИБ Страхование», позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса обеспечить своих сотрудников корпоративным ДМС, вне зависимости от вида деятельности компании.

Продукт «ДМС. Здоровый коллектив» предполагает два вида базовых программ – «Стандарт» (от 5 тысяч рублей в год за одного застрахованного сотрудника) и «Бизнес» (10 тысяч рублей в год за одного застрахованного сотрудника). В страховое покрытие включены безлимитная телемедицинская помощь, линия психологической поддержки, лекарственный ассистанс, ассистанс по ОМС, а также сдача общих анализов по назначению врача. Для программы «Бизнес» также доступен «Кардио-контроль» и опция «Второе медицинское мнение» в российских клиниках.

Кроме этого, каждая из программ предусматривает подключение любой из трех дополнительных опций на выбор: диетология, скрининг или онкоконтроль. В зависимости от этого варьируется и стоимость полиса.

В рамках услуги «Диетология» врачи разрабатывают программу питания для пациента, опираясь на его жалобы, пищевые привычки, физическую нагрузку, вид деятельности. Опция «Ежегодный скрининг» – это комплексное обследование взрослого человека для выявления возможных отклонений от нормы и предотвращения развития заболеваний. Услуга «Онкоконтроль» подразумевает исследования на предмет наличия онкозаболевания и возможных предпосылок для его развития.

Партнером программы стала компания-провайдер телемедицинских услуг ООО «ДОКТОР РЯДОМ», которая предоставляет различные возможности для клиентов, в том числе, круглосуточные экспертные консультации терапевтов, видео- и аудио-чаты и другие. Консультации проводятся 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, что позволяет клиентам максимально свободно распоряжаться своим временем.

Подробная информация на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону 8 800 250 57 57. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области многодетной семье выделили участок со строительным мусором
В тульской деревне Волоть отремонтировали дорогу
Подсчитали денежки на 3 года вперёд: состоялись слушанья по проекту бюджета Тульской области
В Туле после капремонта фасад здания на ул. Октябрьской украшает портрет Л. Н. Толстого
Полицию вызвали в тульский супермаркет из-за сосисок
«Ростелеком» предложил тулякам новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
Музейный комплекс «Куликово поле» получил главный приз VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019
Произошли изменения в организации дорожного движения в Туле
Чтобы Новый год прошёл весело и без ЧП: сотрудники МЧС проведут более 200 проверок
Туляк умыкнул продукты из торгового павильона рынка на 50 тысяч рублей
Погода: так ждать ли тулякам снега и резкого похолодания на этой неделе?
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
23 ноября на ул. Станиславского в Туле изменят схему движения транспорта
В Новый год — вместе с Тульским ТЮЗом
В Кимовске восстановили водоснабжение
Неустроенность по-тульски и меры по борьбе с ней: непересыхающая лужа в Заречье, разбитая улица на Косой Горе, «конец света» в Иншинском
Тёмная улица как путь детей в спортивную школу в Донском
Ясногорская разбитая улица, по которой дети ходят в школу, будет приведена в порядок
24 ноября в Туле ограничат продажу алкоголя
20 и 21 ноября в Центральном переулке Тулы ограничат движение
В Большой Туле в ДТП пострадала пятилетняя девочка