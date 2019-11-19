Тульским автомобилистам Госавтоинспекция настоятельно порекомедовала "переобуть" машины

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-19T11:02:07+03:00

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Тульская Госавтоинспекция предупредила об опасности эксплуатации транспортных средств на летней колесной резине. Резкие перепады температуры, осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости. Доказательством тому служат участившиеся случаи ДТП с участием автомобилей на летней резине.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах. Это влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют другой протектор, который предназначен для снега, льда и воды.

Зимняя колесная резина должна быть установлена на автомобилях в декабре, январе, феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU