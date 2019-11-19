2019-11-19T10:39:52+03:00
Здоровье

Новый онкоцентр будет открыт в Туле в 2024 году

На его строительство будет направлено порядка 6 млрд рублей
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Онкология — коварное заболевание, не дающее знать о себе на начальных стадиях. И профилактика раннего является залогом эффективного лечения.

В Туле будет построен новый онкологический диспансер. Как сообщил в понедельник, 18 ноября, на совещании областного правительства, региональный министр здравоохранения Алексей Эрк, на его строительство будет направлено порядка 6 млрд рублей.

Ранее, 15 ноября, министерство здравоохранения России, приняло заявку на строительство онкоцентра в Туле. Это учреждение будет рассчитано на 340 койко-мест. Центр планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

В настоящее время в Тульской области уже реализуется проект "Онкопатруль71". Мультидисциплинарная бригада специалистов, оснащённая мобильными медицинскими комплексами, выезжают как в районные центры, так и в малые населённые пункты. А уже к 2021 году в Туле откроются пять новых амбулаторных муниципальных онкологических центров.

Согласно прогнозам, результатом этой работы станет снижение смертности от онкологических заболеваний. По результатам 2019 года, она не должна превысить 254,4 на 100 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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