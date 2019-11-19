На трассе в Тульской области столкнулись минивэн и фура
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 ноября на 200 км трассы М-4 "Дон" столкнулись "Хендай Старекс" и "ДАФ". Сообщение о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области в 17:45.
К месту происшествия выехали сотрудники МЧС, ГИБДД, областная поисково-спасательная служба и скорая медицинская помощь. В аварии пострадали люди.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU