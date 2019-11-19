Погода в Туле на 19 ноября: утро туманное, вечером возможен и дождь

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-19T09:06:18+03:00

Со второй половины этой неделе туляков ожидают похолодание и снегопад

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Вторник, 19 ноября, начался с лёгкого утреннего тумана и небольших осадков, в виде «водяной крошки». Температура воздуха — вполне бодрящая, около +1 С.

После полудня, по данным Гидрометцентра, должно потеплеть до +4 С. Вечером похолодает до +2 С, возможен небольшой дождь. А вот ночью столбик термометра опустится до -5 С.

В среду, 20 ноября, утром, так же будет прохладно. К полудню возможно потепление до до +3 С. 20 ноября ожидаются и осадки в виде снега с дождём. Собственно, со среды и прогнозируется похолодание: днём до -4 С, а по ночам — до -8 С.

ИСТОЧНИК KP.RU