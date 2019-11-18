Чиновники обещают устранить коммунальные бедствия Богородицка Тульской области

18 Нояб. 17:59 2019-11-18T17:59:38+03:00

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Проблему зловонного «моря», «раскинувшегося широко» в Богородицке, на перекрестке улиц Защитной и Полевой, специалисты местного «Водоканала» пообещали решить в самое ближайшее время.

Напомним, что ещ в сентябре на ул. Полевой произошла утечка из канализации, в следствии чего и образовался водоем «с душком». Он расположился недалеко от остановки общественного транспорта и растекается в сторону жилых домов. Сама эта улица и до «подтопления» выглядела не лучшим образом: ямы, выбоины, осенью - постоянные вода и грязь. Зловонный водоем, само собой, украшением Полевой не стал. Теперь к неустроенности дорожного полотна добавился еще и неприятный запах.

19 ноября, специалисты «Водоканала», в ходе выезда на место утечки канализации, должны определить, что стало причиной разлива. На ремонт самой улицы Полевой денег в бюджете пока нет. Но, все-таки планируется отсыпать въезд на перекресток с улицей Защитная асфальтным срезом. Это чиновники обещают сделать в ходе планируемого в 2020 году капитального ремонта дорог Богородицка.

Мешающиеся ветки деревьев, на которые так же жаловались местные жители, планируется опилить весной будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU