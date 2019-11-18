В Туле состоялся семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования
В «Точке кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования в рамках системы предоставления персональных цифровых сертификатов.
В семинаре приняли участие около пятидесяти представителей высших и средних специальных учебных заведений. Проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезов представил им федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках которого проходит отбор образовательных программ.
По социологическим данным 15% российского населения оценивают свои IT-компетенции как «слабые», 57% опрошенных хотели бы их улучшить. Персональные сертификаты – возможное решение проблемы. Пока оно проходит апробацию в пяти пилотных регионах России, среди которых и Тульская область.
Представители средних специальных учебных заведений обсудили направления подготовки, предложенные авторами проекта, требования к образовательным программам. На вопросы участников семинара ответила заместитель министра экономического развития Тульской области Н.Н. Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU