В Туле состоялся семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования

18 Нояб. 17:55 2019-11-18T17:56:17+03:00

В нем приняли участие около 50 представителей высших и средних специальных учебных заведений

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В «Точке кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся семинар для разработчиков программ дополнительного профессионального образования в рамках системы предоставления персональных цифровых сертификатов.

В семинаре приняли участие около пятидесяти представителей высших и средних специальных учебных заведений. Проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезов представил им федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках которого проходит отбор образовательных программ.

По социологическим данным 15% российского населения оценивают свои IT-компетенции как «слабые», 57% опрошенных хотели бы их улучшить. Персональные сертификаты – возможное решение проблемы. Пока оно проходит апробацию в пяти пилотных регионах России, среди которых и Тульская область.

Представители средних специальных учебных заведений обсудили направления подготовки, предложенные авторами проекта, требования к образовательным программам. На вопросы участников семинара ответила заместитель министра экономического развития Тульской области Н.Н. Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU