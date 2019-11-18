Экологическая ситуация в Туле остаётся проблемной
Ещё один тульский металлургический гигант неприятно отметился на наступившей неделе.
Напомним, недавно деятельностью Косогорского металлургического заинтересовалась природоохранная прокуратура. Это произошло после того, как по вине завода улицы Косой Горы погрузились в сиреневый туман с характерным запахом метана. Но если косогорцы уже давно привыкли к чему-то подобному, то вот в другой части города такое явно «в диковинку».
Жители пос. Прилепы (Центральный округ Большой Тулы) просят «провести проверку нарушений заводом «Тулачермет-Сталь» законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Люди жалуются на то, что «в воздухе заметны густые клубы дыма, также присутствует едкий запах и постоянно слышен шум от завода (в том числе ночью)».
Жители поселка составили и направили соответствующие жалобы в областные Министерство экологии и природных ресурсов и управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU