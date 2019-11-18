Экологическая ситуация в Туле остаётся проблемной

18 Нояб. 17:33 2019-11-18T17:33:38+03:00

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Ещё один тульский металлургический гигант неприятно отметился на наступившей неделе.

Напомним, недавно деятельностью Косогорского металлургического заинтересовалась природоохранная прокуратура. Это произошло после того, как по вине завода улицы Косой Горы погрузились в сиреневый туман с характерным запахом метана. Но если косогорцы уже давно привыкли к чему-то подобному, то вот в другой части города такое явно «в диковинку».

Жители пос. Прилепы (Центральный округ Большой Тулы) просят «провести проверку нарушений заводом «Тулачермет-Сталь» законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Люди жалуются на то, что «в воздухе заметны густые клубы дыма, также присутствует едкий запах и постоянно слышен шум от завода (в том числе ночью)».

Жители поселка составили и направили соответствующие жалобы в областные Министерство экологии и природных ресурсов и управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU