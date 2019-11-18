В Туле производится ремонт автомобильных дорог литым асфальтобетоном
Такой ремонт делают на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству по заявкам и обращениям граждан.
С 11 по 18 ноября выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на 33 участках автомобильных дорог общей площадью более тысячи квадратных метров. С начала 2019 года ремонт был проведен на площади более 54 тыс. кв. м.
Также управлению по транспорту и дорожному хозяйству предстоит повторно обследовать все улицы города и зафиксировать ямы, чтобы как можно быстрее провести аварийно-восстановительный ремонт на выявленных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU