В Туле производится ремонт автомобильных дорог литым асфальтобетоном

18 Нояб. 17:11 2019-11-18T17:11:49+03:00

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Такой ремонт делают на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству по заявкам и обращениям граждан.

С 11 по 18 ноября выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту на 33 участках автомобильных дорог общей площадью более тысячи квадратных метров. С начала 2019 года ремонт был проведен на площади более 54 тыс. кв. м.

Также управлению по транспорту и дорожному хозяйству предстоит повторно обследовать все улицы города и зафиксировать ямы, чтобы как можно быстрее провести аварийно-восстановительный ремонт на выявленных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU