Тульские полицейские задержали группу наркоторговцев: в их машине обнаружен уже фасованный героин, в большом количестве

18 Нояб. 17:01 2019-11-18T17:01:53+03:00

Задержание прошло в ходе совместной операции Управления по контролю за оборотом наркотиков и их коллег из УМВД

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В Тульской области полицейскими задержаны трое мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Наркокурьеры были задержаны благодаря имевшейся у полиции оперативной информации. Автомобиль со злоумышленниками был выявлен и остановлен сотрудниками ГИБДД. Из обустроенного в подлокотнике тайника полицейскими в присутствии понятых было изъято около 100 свертков с героином. По предварительным данным, драг-дилеры планировали сбыть «дурь» в Тульской и соседних областях.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU