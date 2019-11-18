2019-11-18T16:05:07+03:00
Происшествия

Известный политолог умер в поезде под Тулой

По факту смерти ведётся проверка Следственным комитетом
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В ночь на 16 ноября, в проходившим через Тулу поезде, скончался известный политолог, директор Института актуальной экономики, Никита Исаев. Он возвращался из Тамбова в Москву. В пути ему стало плохо. Машинист вызвал медицинскую бригаду, но, несмотря на все усилия, спасти Исаева не смогли.

По факту смерти проводится проверка СК РФ. По имеющимся данным, криминальной составляющей нет. Причиной смерти, предварительно, считаются проблемы с сердцем. Никите Исаеву был 41 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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