Тесницкий лес в Туле — новый объект культурного наследия
Он признан таковым, как место массовых расстрелов и захоронений
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Тесницкий лес в Зареченском округе Тулы признан объектом культурного наследия. Соответствующий приказ утвердил начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
В Тесницком лесу находятся братские могилы жертв политических репрессий, тут проводятся соответствующие траурные мероприятия. Ранее этот лес только значился как «обладающий признаками объектов культурного наследия».
ИСТОЧНИК KP.RU