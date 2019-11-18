Авария в Богородицком районе: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-18T15:57:20+03:00

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В Богородицком районе, ночью 17 ноября, в 2:20 ч. произошло ДТП. На 2-м км автодороги «Дон – Иевлево – Черняевка – Мшищи – Ломовка» автомобиль ВАЗ-21124 съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся.

По предварительным данным, находившийся за рулём 34-летний мужчина не справился с управлением. В результате аварии пострадал как сам водитель, так и его пассажир — молодой человек 27-ми лет. Они оба госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU