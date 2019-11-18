«Развод в сети» в Туле: минус 10000 рублей со счёта

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-18T15:01:27+03:00

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60-летняя женщина думала, что общается в соцсети со своей родственницей. Однако в реальности страничка ее родственницы ранее была взломана злоумышленниками, которые попросили срочно перевести деньги на неотложные нужды.

Женщина, искренне уверенная в том, что поможет родне, перевела на указанный номер карточки 10000 рублей. Только потом она решила все-таки позвонить родственнице. И тут, собственно, все и выяснилось.

Жертва обмана обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей случившегося, а также лиц, причастных к мошенничеству

ИСТОЧНИК KP.RU