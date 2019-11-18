«Развод в сети» в Туле: минус 10000 рублей со счёта
60-летняя женщина думала, что общается в соцсети со своей родственницей. Однако в реальности страничка ее родственницы ранее была взломана злоумышленниками, которые попросили срочно перевести деньги на неотложные нужды.
Женщина, искренне уверенная в том, что поможет родне, перевела на указанный номер карточки 10000 рублей. Только потом она решила все-таки позвонить родственнице. И тут, собственно, все и выяснилось.
Жертва обмана обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей случившегося, а также лиц, причастных к мошенничеству
ИСТОЧНИК KP.RU