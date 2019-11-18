На выходных в Тульской области отлавливали пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-18T14:49:53+03:00

39 человек в ближайшее время не смогут управлять автомобилем — за езду в нетрезвом виде они будут лишены водительских прав

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Управлением ГИБДД по Тульской области в период с 15 по 17 ноября были проведены мероприятия по выявлению фактов пьянства за рулем и по борьбе с этим явлением.

В ходе проверки был выявлены 39 человек, которым компанию в дороге составлял «зеленый змий». Из них 23 были привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), а 12 - по ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Также было выявлено 4 водителя, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за управление авто «под мухой». В последующем судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из алководителей.

Следует отметить, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В случае же повторения прецедента - водителя ждет уже уголовное наказание. Это может быть и крупный штраф, и исправработы и даже реальное лишение свободы на срок до 2-х лет. Само собой, водительских прав такого человека тоже лишат.

ИСТОЧНИК KP.RU