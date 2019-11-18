2019-11-18T13:52:22+03:00
Общество

Новомосковская школа в Тульской области — в сотне лучших. А её руководитель - «Директор года – 2019»

Организация учебного процесса и оснащенность учебным оборудованием были по достоинству оценены на федеральном форуме
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Новомосковская школа №25 вошла в число 100 лучших в России. На проходившем в Санкт-Петербурге VIII Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» были подведены итоги федерального конкурса «100 лучших школ России». Тульскую область представляла школа №25 из Новомосковска. Она и вошла в сотню лучших, а ее директор, Ирина Бурцева, была награждена почетным знаком «Директор года – 2019». Школа №25 представляет собой действительно мощный учебные центр, ее учителя и ученики разрабатывают интересные проекты, принимают участие и побеждают в конкурсах и соревнованиях. В школе есть спортивный класс Академии хоккея имени Б. П. Михайлова, где 90 юных спортсменов со всей страны совмещают учебу с тренировками. За последние несколько лет школа похорошела и внешне — в здании был сделан прекрасный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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