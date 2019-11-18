2019-11-18T16:56:53+03:00
Экономика

Тульский филиал Россельхозбанка принял участие в проведении Всемирного дня качества

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Директор Тульского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Сергей Ганжа с Юлией Яблоновской и Михаилом ЗубковымДиректор Тульского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Сергей Ганжа с Юлией Яблоновской и Михаилом Зубковым
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Во многих странах каждый второй четверг ноября по инициативе Европейской организации качества отмечается Всемирный день качества. В этом году АО «Россельхозбанк» присоединился к его празднованию. Отметили День качества и в Тульском филиале.

Сотрудники банка рассказали посетителям о новых финансовых продуктах, специальных условиях и акциях для физических лиц и финансовых программах для предпринимателей региона, адаптированных именно для малых форм хозяйствования – с сокращенными сроками рассмотрения, небольшим пакетом документов и оптимальными условиями.

Также в рамках мероприятия можно было оценить качественные результаты совместной работы Россельхозбанка и местных фермеров и продегустировать экологически чистую продукцию клиентов банка – мёд с пасеки и сырные деликатесы. Остались довольны и посетители, и фермеры.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

«Несколько лет назад взял кредит на развитие ЛПХ в Россельхозбанке, с тех пор хозяйство расширяется – вот недавно открыл КФХ. Работа с Банком – понятная и комфортная. Большой плюс – можно рассчитывать не только на финансовую помощь. Два года подряд участвовали в фестивале «СВОЁ» - отличная возможность найти своих покупателей, да и сегодня многие наш мед продегустировали, покупали. Заказов наперед еще собрал! Ну и в гости на пасеку пригласил – сейчас развиваем сельский туризм – ждем на экскурсии», - делится впечатлениями Глава КФХ «Медолина» Михаил Зубков

«Наше сотрудничество с Россельхозбанком становится все теснее! День качества оставил наилучшие впечатления. Формат мероприятия – очень необычный и интересный. Посетители интересовались, подходили, пробовали продукцию. Торговля заладилась, многие брали контакты. Теперь ждем новых покупателей на наше постоянное торговое место и на ферму! Сейчас ждем окот козочек, поголовье постоянно увеличивается, так что вкуснейшего козьего молока на всех хватит!» - рассказала коммерческий директор фермерского хозяйства «Семкино подворье» Юлия Яблоновская.

«Россельхозбанк является опорным банком аграриев как в России, так и в Тульской области. Одной из наших важнейших задач является помощь фермерам в производстве качественных продуктов. В нашем банке обслуживаются порядка 500 фермеров. 52 фермера в этом году получили поддержку и финансирование. 70% членов Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств являются также нашими клиентами» - рассказал директор филиала Сергей Ганжа.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Социальная значимость Дня качества и приуроченных к нему мероприятий определяется необходимостью повышения уровня грамотности населения в области качества и безопасности продукции. Этот день символизирует позитивные перемены, является поводом испытать гордость и выразить благодарность тем, чьим трудом достигается прогресс. В рамках Дня качества Россельхозбанк проводит профессиональные консультации, которые способствуют повышению уровня финансовой грамотности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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