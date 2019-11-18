Кухонные пожар как завершение выходных в Узловой

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-18T10:43:40+03:00

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Вечером 17 ноября, в Узловском районе произошёл пожар. В пос. Брусянский, на ул. Мира, загорелась квартира. Звонок в пожарную службу поступил около половины восьмого вечера. Вскоре огнеборцы прибыли на место происшествия. В течении пяти минут пожар был потушен.

По предварительным данным Управления МЧС по Тульской области, возгорание произошло на кухне, в результате чего обгорел линолеум. Один человек пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU