В Туле на пр-те Ленина автомобиль сбил человека

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-18T10:28:53+03:00

По предварительным данным, мужчина поплатился за то, что переходи дорогу в неположенном месте

Изменить размер текста: A A

16 ноября, вечером, на пр-те Ленина, рядом с домом №121, автомобиль «Chevrolet Lacetti» сбил пешехода. Пострадавший — 56-летний мужчина, переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП он получил ушиб в районе темени и даже был доставлен в больницу. Однако, госпитализация не потребовалась и, после оказание первой медицинской помощи, он был отпущен домой. В настоящее время ГИБДД выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU