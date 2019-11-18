2019-11-18T10:28:53+03:00
Происшествия

В Туле на пр-те Ленина автомобиль сбил человека

По предварительным данным, мужчина поплатился за то, что переходи дорогу в неположенном месте
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16 ноября, вечером, на пр-те Ленина, рядом с домом №121, автомобиль «Chevrolet Lacetti» сбил пешехода. Пострадавший — 56-летний мужчина, переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП он получил ушиб в районе темени и даже был доставлен в больницу. Однако, госпитализация не потребовалась и, после оказание первой медицинской помощи, он был отпущен домой. В настоящее время ГИБДД выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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