2019-11-18T09:58:02+03:00
Общество

Новомосковец, желавший «поправить голову», оказался в полиции

В одном из супермаркетов задержан мужчина при попытке похитить бутылку коньяка
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Курьёзное преступление произошло в Новомосковске. В супермаркете на ул. Комсомольской, 33-летний безработный мужчина попытался украсть бутылку коньяка. У несостоявшегося грабителя очень сильно «горели трубы», поэтому он даже не пытался завуалировать кражу — открыто подошёл к стенду с алкоголем и, взяв искомое, поспешил скрыться. Однако, мужчина был задержан работниками супермаркета, которые тут же вызвали полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление») и ч.1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Подозреваемому избрана мера пресечения видео подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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