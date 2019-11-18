Погода на наступившей неделе: туляков ожидают похолодание и снег

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-18T09:45:15+03:00

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Начало новой недели ознаменовалось в Туле сильнейшим туманом. Видимость на дорогах области с утра, 18 ноября, составляла от 200 до 700 метров. В связи с чем ГУ МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. В целом же, начало недели выдалось прохладным — до -1 С, что после затянувшегося тепла, стало для туляков небольшим шоком.

В целом же, начало недели, по данным Гидрометцентра, пройдёт под плюсовым знаком. С понедельника по среду — до +4 С днём, ночью — около 0 С. Во вторник ожидается дождь, в среду — снег. А вот с четверга, 21 ноября, начнёт холодать. Днём уже -3 С, а ночью целых -7 С. К выходным ожидается -1 С номинального тепла. Зато будет солнечно, начиная всё с того же четверга и по выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU